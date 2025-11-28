Focus Economia Irpinia Sannio 2025 e Premio Imprese Storiche | riconoscimento a 57 aziende delle province di Avellino e Benevento
La Camera di Commercio Irpinia Sannio organizza lunedì 1° dicembre, alle ore 15.00 presso la sede di Benevento, un doppio appuntamento di grande rilievo per il sistema economico dei territori: la presentazione del Focus Economia Irpinia Sannio 2025 e la cerimonia di consegna del Premio Imprese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
