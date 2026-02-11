Gilberto Ramirez vede in Benavidez un avversario più ostico di Jai Opetaia

Da mondosport24.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gilberto Ramírez si prepara ad affrontare il prossimo avversario, David Benavidez, che molti considerano più difficile di Jai Opetaia. La sfida tra i due si avvicina e la tensione cresce, mentre Ramirez insiste sul fatto di voler dimostrare chi è il vero peso massimo nel mondo della boxe.

Nel contesto della cruiserweight, l’attenzione è puntata su chi possa rappresentare la sfida più impegnativa per Gilberto Ramírez. L’analisi del campione privilegia la gestione dell’azione e la costanza della pressione, confrontando due profili di avversari tra i più interessanti: un uomo d’attacco continuo come David Benavidez e un contendente dalle caratteristiche diverse, Jai Opetaia. L’esame evidenzia come la forzatura costante possa pesare più del singolo momento di rischio, e come questa logica orienti la valutazione della minaccia reale in vista di un incontro al top della categoria. Benavidez emerge come avversario estremamente intimidatorio per Ramírez: spinge avanti senza sosta, con una dinamica di lavoro che non conosce tregua e una palette di numerose combinazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

gilberto ramirez vede in benavidez un avversario pi249 ostico di jai opetaia

© Mondosport24.com - Gilberto Ramirez vede in Benavidez un avversario più ostico di Jai Opetaia

Approfondimenti su Gilberto Ramirez Benavidez

Benavidez rinuncia a Opetaia per inseguire i titoli dei pesi massimi leggeri

David Benavidez ha deciso di lasciare da parte il suo match contro Opetaia.

LIVE Italia-Cechia, Europei curling 2025 in DIRETTA: avversario ostico per gli azzurri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Gilberto Ramirez Benavidez

Argomenti discussi: David Benavidez ammette che non sarà soddisfatto finché non avrà sconfitto il suo arcinemico.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.