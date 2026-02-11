Gilberto Ramirez vede in Benavidez un avversario più ostico di Jai Opetaia

Gilberto Ramírez si prepara ad affrontare il prossimo avversario, David Benavidez, che molti considerano più difficile di Jai Opetaia. La sfida tra i due si avvicina e la tensione cresce, mentre Ramirez insiste sul fatto di voler dimostrare chi è il vero peso massimo nel mondo della boxe.

Nel contesto della cruiserweight, l’attenzione è puntata su chi possa rappresentare la sfida più impegnativa per Gilberto Ramírez. L’analisi del campione privilegia la gestione dell’azione e la costanza della pressione, confrontando due profili di avversari tra i più interessanti: un uomo d’attacco continuo come David Benavidez e un contendente dalle caratteristiche diverse, Jai Opetaia. L’esame evidenzia come la forzatura costante possa pesare più del singolo momento di rischio, e come questa logica orienti la valutazione della minaccia reale in vista di un incontro al top della categoria. Benavidez emerge come avversario estremamente intimidatorio per Ramírez: spinge avanti senza sosta, con una dinamica di lavoro che non conosce tregua e una palette di numerose combinazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

David Benavidez ha deciso di lasciare da parte il suo match contro Opetaia.

