La WBO ha deciso di annullare lo scontro interinale e permette a Gilberto

Un ritorno sulla scena del pugilato mondiale mette ordine tra le gerarchie del cruiserweight: Gilberto "Zurdo" Ramirez riafferma la sua posizione di campione e la WBO ripristina la gestione diretta della classifica, cancellando l’intermezzo che era stato posto come placeholder durante l’assenza del titolo. L’attenzione è rivolta all’atteso incontro del 2 maggio contro David Benavidez e al modo in cui si ridefiniscono i requisiti per un nuovo contendente. la wbo ha ufficialmente annullato l’incontro interinale destinato a produrre un sfidante in sua assenza. L’obiettivo originario era generare una figura pronta a sfidare il campione non appena Ramirez tornasse in attività. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ramirez torna cruiserweight: la WBO annulla lo scontro interinale

La YOLO+ Cestistica Benevento si appresta a disputare la prima partita casalinga dell’anno, affrontando in casa la squadra della Magnolia Campobasso.

Nuovi scontri tra Cambogia e Thailandia hanno riacceso le tensioni alla frontiera, causando la morte di almeno dieci persone e lo sfollamento di oltre 140.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

«Dopo tutto quello che è successo, sono finalmente pronto a tornare sul set. » Le nuove foto diffuse da SFFGazette. Com mostrano Dave Bautista nel pieno delle riprese del nuovo Highlander. Stavolta veste i panni del Kurgan, avversario storico di Connor Ma - facebook.com facebook