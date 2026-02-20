BceLagarde | punto a concludere mandato

Christine Lagarde ha dichiarato che la Banca centrale europea punta a concludere il suo mandato. La presidente ha spiegato che l’obiettivo è rafforzare le politiche e garantire stabilità economica nel lungo termine. Ha aggiunto che ci vorrà ancora del tempo per consolidare i risultati raggiunti. Lagarde ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio prudente e di continuare a monitorare attentamente i mercati. La sua strategia rimane focalizzata sulla stabilità finanziaria fino alla fine del suo incarico.

10.15 "Dobbiamo consolidare e assicurarci che tutto ciò sia davvero solido e affidabile, quindi il mio scenario di base è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervistata dal Wall Street Journal dopo le indiscrezioni di questa settimana su una sua possibile uscita anticipata. In tutti questi anni, ha detto, "penso che abbiamo realizzato molto". Prendere la guida del World Economic Forum? "E' una delle tante opzioni",dopo uscita da Bce.