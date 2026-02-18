Bce media | Lagarde verso addio prima di scadenza mandato
Christine Lagarde potrebbe lasciare prima del previsto la guida della Banca Centrale Europea, secondo quanto riportano alcune fonti vicine alla Bce. La decisione deriva dalle sue recenti dichiarazioni e dai segnali di cambiamento nella strategia di politica monetaria. Nei giorni scorsi, Lagarde ha incontrato i vertici europei per discutere di possibili alternative nel caso decidesse di abbandonare il ruolo prima della scadenza prevista nel 2027.
Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato che dura 8 anni e che scadrà nel 2027. Lo scrive il 'Financial Times' spiegando come, con questa scelta, Lagarde darebbe la possibilità al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz di scegliere un successore prima delle elezioni presidenziali francesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Lagarde (Bce) lancia un nuovo appello all’Ue: “Dovete muovervi verso autonomia strategica”Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha sottolineato che la dipendenza dell’Europa da altri paesi può mettere a rischio la stabilità economica, soprattutto in un momento di tensioni internazionali.
Bce, l’analisi del Financial Times sui compensi di LagardeIl Financial Times ha analizzato i compensi di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, evidenziando come il suo reddito complessivo sia superiore a quanto comunicato ufficialmente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
