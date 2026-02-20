Lagarde punta alla fine del mandato in Bce
Christine Lagarde desidera portare a termine il suo mandato come presidente della Bce, dopo che si sono diffuse voci di un possibile addio anticipato. La dirigente ha dichiarato al Wall Street Journal di voler continuare il suo lavoro fino alla scadenza prevista, nonostante le speculazioni sulla sua partenza. Lagarde ha sottolineato di essere concentrata sugli obiettivi della banca centrale e di voler portare avanti le strategie avviate. La sua decisione arriva in un momento di incertezza politica ed economica nell’Eurozona.
La presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde punta alla fine del suo mandato. In un’intervista al Wall street journal dichiara infatti di voler completare il proprio mandato dopo le indiscrezioni su un possibile addio anticipato. “Guardando a tutti questi anni penso che abbiamo ottenuto molto, che io abbia ottenuto molto – osserva Lagarde – dobbiamo consolidare questi risultati e assicurarci che siano davvero solidi e affidabili. La mia ipotesi di base è quindi che questo durerà fino alla fine del mio mandato”. Le indiscrezioni di stampa parlavano invece di come Lagarde si sarebbe trovata a valutare le dimissioni anticipate dalla guida della Bce per consentire al presidente francese Emmanuel Macron di influenzare la scelta del successore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
