La Banca centrale europea ha rilevato che le famiglie dell’area euro pagano il doppio per l’elettricità rispetto alle industrie. La causa principale sono i costi energetici più alti, che colpiscono soprattutto i nuclei familiari di Germania, Spagna e Italia. In questi paesi, le tariffe domestiche sono circa il doppio di quelle industriali, un divario che si traduce in bollette più pesanti per le famiglie. La questione riguarda milioni di cittadini che devono affrontare spese energetiche crescenti ogni mese.

“Le famiglie dell’area dell’euro pagano circa il doppio per l’elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica, perché tutte le componenti della bolletta risultano più care” Lo rileva la Bce nel bollettino economico. “In Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20 per cento in più rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. Questo fenomeno è ancora più marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie sono più elevati di circa il 100 per cento”. Confcommercio, allarme bollette: per negozi e ristoranti 2.000 euro al mese Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bce: in area euro le famiglie pagano l’elettricità il doppio dell’industria

Leggi anche: Un tetto al prezzo dell’elettricità per l’industria tedesca

Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.