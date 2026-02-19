Bce | le famiglie italiane pagano il doppio per l’elettricità rispetto alle grandi industrie
Secondo la Banca centrale europea, le famiglie italiane sopportano il doppio dei costi energetici rispetto alle grandi industrie. La causa principale è l’aumento dei prezzi dell’elettricità, che colpisce duramente le bollette domestiche. Mentre le aziende con elevato consumo energetico riescono a ridurre i costi, le famiglie si trovano a pagare di più per riscaldamento e luce. Recentemente, le tariffe domestiche sono salite del 15%, mentre le imprese hanno beneficiato di sconti e incentivi. La differenza si fa sentire nelle tasche dei cittadini ogni mese.
Le famiglie italiane pagano il doppio per l’elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. A spiegare questa paradossale situazione è il bollettino economico della Bce, che spiega che “le famiglie dell’area dell’euro pagano circa il doppio per l’elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica, perché tutte le componenti della bolletta risultano più care”. La Bce aggiunge che “in Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20 per cento in più rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. Questo fenomeno è ancora più marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie sono più elevati di circa il 100% “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
