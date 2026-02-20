Bcc | formazione e lavoro un patto da 2026 per blindare il futuro

First Cisl e Federcasse hanno firmato un accordo che mira a rafforzare la formazione e l’occupazione nelle Bcc italiane. La firma arriva in un momento di cambiamenti rapidi nel settore bancario e prevede la creazione di un ente dedicato alla formazione e di un fondo per l’occupazione. L’obiettivo è preparare meglio i lavoratori alle sfide della digitalizzazione e tutelare i posti di lavoro. La collaborazione si inserisce in un piano che si estende fino al 2026.

Credito cooperativo, un nuovo patto per formazione e lavoro: l'accordo tra First Cisl e Federcasse. Un'intesa strategica tra First Cisl e Federcasse apre una nuova fase per le Banche di Credito Cooperativo (Bcc) italiane, con la creazione di un Ente bilaterale dedicato alla formazione continua e di un Fondo occupazione per sostenere la transizione digitale e proteggere i posti di lavoro. L'accordo, siglato a febbraio 2026, mira a rafforzare il ruolo delle Bcc nel tessuto economico nazionale, investendo nelle competenze del personale e garantendo un futuro più solido al settore. L'iniziativa risponde alla crescente necessità di adattamento alle nuove tecnologie e alle sfide poste da un mercato in rapida evoluzione.