L’assemblea di Cna | Formazione e lavoro il futuro dell’impresa

"Cna non è solo un insieme di servizi, né una somma di categorie: è un sistema, una comunità che vive nella relazione tra imprese, mestieri, territori, dirigenti, società di servizio, giovani e pensionati". Lo ha detto la presidente di Cna Ferrara Jessica Morelli, aprendo l’assemblea provinciale Cna – la prima del suo mandato – che si è tenuta sabato. Titolo, ‘Educare al fare formare al futuro’. Questa comunità si è data un compito, sintetizzato dal direttore Matteo Carion in apertura: "Come costruiamo un ecosistema formativo e del lavoro capace di attrare, formare e trattenere talenti, competenze e persone?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assemblea di Cna: "Formazione e lavoro, il futuro dell’impresa"

