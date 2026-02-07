Juve Yildiz rinnova fino al 2030 | firma e stipendio da top player per blindare il futuro

La Juventus ha ufficializzato il nuovo contratto di Kenan Yildiz, che resterà a Torino fino al 2030. Il giovane attaccante ha firmato davanti ai giornalisti, accanto a Damien Comolli, in una sala stampa piena. La società punta molto su di lui, assicurandosi così il suo talento per molti anni.

La Juventus mette il sigillo sul proprio futuro e blinda il suo gioiello più prezioso. Nella giornata di oggi, Kenan Yildiz ha ufficializzato il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 2030, apponendo la firma in una sala stampa gremita accanto a Damien Comolli. Un’operazione che non solo scaccia definitivamente le sirene della Premier League e del Real Madrid, ma che stabilisce una nuova gerarchia salariale alla Continassa: il fantasista turco percepirà 6 milioni di euro per la stagione in corso, cifra che salirà a 7 milioni più bonus dalla prossima, rendendolo il giocatore più pagato della rosa al pari di Jonathan David e secondo solo a Dusan Vlahovic.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Yildiz Rinnovo

La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Yildiz Rinnovo

Argomenti discussi: Juventus-Yildiz, rinnovo fino al 2030. Il Milan prenderà una punta in estate?; Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisiva; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Juve, il rinnovo di Yildiz è davvero a un passo: tutti i dettagli.

Ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030: Grazie a Elkann, amo la Juve, la nostra storia continuaPer il turco prolungamento di un anno e ingaggio da top da 6 milioni più bonus: il suo futuro è bianconero ... msn.com

Juve: Comolli annuncia, Yildiz rinnova fino al 2030Mi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... ansa.it

Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così facebook