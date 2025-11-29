Inter News 24 : il punto. Il futuro di Mike Maignan continua a tenere con il fiato sospeso l’ambiente rossonero. Il discorso relativo al rinnovo del contratto tra il portiere titolare della nazionale francese e il Milan appare, al momento, in una fase di totale stand-by. Questa situazione di stallo prolungato alimenta inevitabilmente le voci di un possibile addio a fine stagione, aprendo scenari di mercato suggestivi e intrecci pericolosi. Nei giorni scorsi, diverse indiscrezioni avevano accostato con insistenza il nome dell’estremo difensore alla Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Maignan Inter, quante pretendenti in caso di addio al Milan! Ci pensa anche una super rivale ma il pericolo viene dall’estero