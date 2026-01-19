Mercato Inter la Premier League all’assalto di Dimarco! Muro di Marotta e Ausilio e strategia già delineata

L'Arsenal ha manifestato interesse per Federico Dimarco, ma l'Inter ha già definito una strategia per trattenere il giocatore. Marotta e Ausilio hanno messo in campo un muro di fermezza, confermando la volontà di mantenere l’esterno nel roster nerazzurro. La trattativa, al momento, si concentra sulla volontà di preservare l'equilibrio della squadra, con l'Inter decisa a respingere eventuali offerte.

Mercato Inter, l'Arsenal piomba su Federico Dimarco ma i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di lasciar partire l'esterno. Il rendimento di Federico Dimarco sotto la gestione di Cristian Chivu ha raggiunto vette d'eccellenza assoluta, tanto da attirare le attenzioni dei top club mondiali. Se l'Inter vola a quota 49 punti, gran parte del merito va alla "freccia mancina" che, con 4 gol e ben 7 assist (primatista assoluto in Serie A), è diventato il regista offensivo della squadra. Mercato Inter, sirene dalla Premier: l'Arsenal fa sul serio per Dimarco. Il pericolo numero uno arriva dall'Inghilterra.

Mercato Inter, lo stop di Calhanoglu cambia i piani di Marotta e Ausilio? La strategia dei nerazzurri

L’infortunio di Calhanoglu potrebbe influenzare le strategie di mercato di Inter, con Marotta e Ausilio pronti a valutare eventuali modifiche agli acquisti in corso d’opera. La situazione richiede attenzione e analisi approfondite per adattare le decisioni alle necessità della squadra, considerando anche le tempistiche della sessione invernale.

Mercato Inter: il futuro di Frattesi tra obbligo di riscatto, Premier League e la pazza idea di Ausilio

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta ancora incerto, tra l’obbligo di riscatto e possibili sviluppi in Premier League. La situazione si complica con alcune ipotesi e retroscena, tra cui un possibile coinvolgimento di Ndoye. In questo scenario, l’attenzione degli addetti ai lavori si concentra sulle prossime mosse della società nerazzurra per definire il destino del centrocampista.

Calciomercato, addio dopo Udinese-Inter: vuole solo la Premier - Il mercato dell'Inter deve rinunciare ad uno dei suoi obiettivi: Kristinsen dell'Udinese preferisce la Premier League inglese ... interlive.it