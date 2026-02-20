Bastoni in un top club Inter all’angolo | le ultimissime
Alessandro Bastoni rischia di lasciare l’Inter quest’estate, dopo aver ricevuto offerte da club internazionali. La decisione del difensore di considerare altre opzioni ha sorpreso i tifosi nerazzurri, che speravano di vederlo ancora in maglia. La società nerazzurra si muove per tentare di trattenere il giocatore, ma le trattative sono ancora in corso. La situazione resta calda e potrebbe cambiare nelle prossime settimane.
Cambia di colpo il futuro di Alessandro Bastoni in vista dell’estate: l’Inter adesso trema e teme il peggio, le ultimissime. Negli ultimi giorni è finito nell’occhio del ciclone a causa della simulazione in Inter-Juventus che ha portato all’espulsione di Kalulu, ma Alessandro Bastoni rimane un top nel suo ruolo e il suo valore non è mai stato in discussione. Il 26enne di Casalmaggiore è legato all’ Inter da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma ora i tifosi nerazzurri tremano per quello che sta accadendo in queste ore. Bastoni e Kalulu (foto Ansa) – Calciomercato.it Il Barcellona, infatti, si appresta a vivere un’estate molto calda in entrata e il presidente Joan Laporta ha già promesso un grande colpo per rinforzare la rosa: il colpo potrebbe essere proprio Bastoni, che è il vero e proprio oggetto dei desideri della dirigenza blaugrana per andare a rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Hans-Dieter Flick.🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti discussi: Bastoni e Sinner, due esempi a confronto. E poi Darderi, Bublik, Tsitsipas e l’estrema unzione; Il Barcellona insiste per Bastoni, e anche un altro gioiello dell'Inter è finito nel mirino dei top club europei; Anche nel #fantacalcio ci sono le ingiustizie. #Bastoni 6 e #kalulu 5; Marotta: Bastoni oggetto di ingiusta gogna mediatica. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni.
