Stoner si oppone alla cancellazione di Phillip Island dal calendario MotoGP, accusando gli organizzatori di eliminare una delle piste più affascinanti e impegnative. Per anni, i piloti hanno apprezzato la sfida di affrontare le curve veloci e il clima variabile dell’isola australiana. Ora, con questa decisione, molti temono che si perda una tappa storica e amata dal pubblico. La voce di Stoner si aggiunge al dibattito tra appassionati e addetti ai lavori, che chiedono chiarimenti sulla scelta. La questione rimane aperta.

Phillip Island resta una tappa iconica del MotoGP, celebre per la cornice unica e per la sfida che propone ai piloti. L’annuncio riguardante l’uscita della pista australiano dal calendario ha acceso la discussione tra chi conosce da vicino le peculiarità del tracciato e chi guarda al futuro del circus motoristico. Il coinvolgimento di una leggenda come Casey Stoner, sei volte vincitore del Gran Premio d’Australia in questa sede, evidenzia quanto questa sede sia sentita e controversa tra appassionati e protagonisti. La decisione di togliere Phillip Island dal calendario MotoGP ha scatenato reazioni forti, soprattutto da parte di chi ha accumulato successi significativi su quel tracciato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Stoner critica la rimozione di Phillip Island calendario MotoGP

Phillip Island saluta il MotoGP nel 2026: giovedì la presentazione del circuitoPhillip Island si prepara a lasciare il ruolo di circuito ospitante per il MotoGP nel 2026, dopo oltre trent'anni di eventi.

Motori, per Manzi ultimo test a Phillip Island in vista dell’esordio. "Ci sono margini per crescere"Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso il loro ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché vogliono prepararsi al meglio per l’inizio della stagione WorldSBK 2025.

