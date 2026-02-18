Phillip Island si prepara a lasciare il ruolo di circuito ospitante per il MotoGP nel 2026, dopo oltre trent'anni di eventi. La causa è una possibile revisione del calendario del campionato, che potrebbe spostare il Gran Premio in un’altra città. Giovedì verrà presentato ufficialmente il nuovo progetto, con dettagli sulla modifica del tracciato e le motivazioni dietro questa scelta.

gran premio australiano di moto gp si prepara a una possibile revisione di location: l’evento, tradizionalmente ospitato a Phillip Island dal 1989, potrebbe spostarsi verso una sede nel meridione del Paese. l’insieme delle dinamiche tra gestore dell’evento, enti locali e interlocutori internazionali sta delineando un quadro in evoluzione, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. le trattative tra la Australian Grand Prix Corporation, che cura la MotoGP e la formula 1, e i partner internazionali hanno incontrato diverse indicazioni di compromesso. le autorità dello stato di victoria hanno sottolineato la priorità di non gravare sulla comunità locale né compromettere la gara di formula 1, respingendo condizioni che avrebbero spostato l’evento dal Phillip Island. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Phillip Island saluta il MotoGP nel 2026: giovedì la presentazione del circuito

Gardner e Manzi chiudono l’ultimo test a Phillip Island: chilometri preziosi in vista del debutto WorldSBK 2026Remy Gardner e Stefano Manzi hanno concluso l’ultimo test a Phillip Island il 17 febbraio, perché devono preparare al meglio il debutto nel campionato WorldSBK 2026.

Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island: Vierge e Locatelli al lavoro nel test ufficiale WorldSBKIl Pata Maxus Yamaha torna in pista a Phillip Island con Xavi Vierge e Andrea Locatelli, che si allenano durante il test ufficiale prima dell’inizio del campionato WorldSBK.

Aprilia, MotoGP 2026: la presentazione della moto di Bezzecchi e Martin per la nuova stagione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.