Basket DR1 Il giorni dei derby Asciano-Valdelsa Simus contro Nesi

Il secondo turno di ritorno del girone B del campionato di divisione regionale uno propone un doppio confronto tra squadre senesi. Tra Asciano e Valdelsa, e tra Simus e Nesi, le partite rappresentano un importante momento per la classifica e il proseguimento della stagione. Un’occasione per le squadre di confermare le proprie ambizioni e di affrontare con attenzione ogni dettaglio del derby.

La seconda giornata di ritorno del girone B del campionato di divisione regionale uno ha in programma un doppio interessante incrocio tra squadre senesi. Oggi pomeriggio su affrontano infatti Asciano-Valdelsa e Monteroni-Poggibonsi. Alle 18,30 al PalaGrandi la Advinser di coach Filippo Papi ospita i biancorossi colligiani di Lanza. Si tratta di una gara che mette di fronte due squadre impegnate nella corsa ai rispettivi obiettivi. Asciano, che sta vivendo un buon momento di forma, vuole dare continuità ai propri risultati per consolidare un posto tra le prime otto che al termine della regular season significa accesso ai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Il giorni dei derby. Asciano-Valdelsa. Simus contro Nesi Leggi anche: Basket DR1. Paolo Nesi Group Poggibonsi in anticipo. Stasera sfida al PalaFilarete di Firenze. Valdelsa-Cerretese e Scandicci-Simus Basket DR1. Domani la partitissima tra Valdelsa e Simus MonteroniDomani si disputa la partita tra Valdelsa e Simus Monteroni, valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale Uno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Basket, Dr1: Tromello pronta a ripartire contro Mi Games Milano; La NPC Rieti DR1 batte Deruta Basket. Le parole di coach Sciutto; News: Basket, DR1: l'ITSVIL Salerno si aggiudica il derby del PalaZauli con Battipaglia; Serie DR1 Basket maschile: una partita scoppiettante tra Invicta Brindisi e Carovigno. Basket DR1. Il giorni dei derby. Asciano-Valdelsa. Simus contro NesiLa seconda giornata di ritorno del girone B del campionato di divisione regionale uno ha in programma un doppio ... sport.quotidiano.net BASKET Vittoria con brivido per la Robur et Fides, l’Assigeco ospita il San VendemianoWEEKEND LUNGO Successo di misura (76-75) per i lodigiani a Milano contro l’Ebro venerdì in DR1 mentre in Serie B Nazionale i rossoblu giocano domenica con una squadra in striscia utile da 12 partite ... ilcittadino.it Grinta ed energia per ritornare al successo. Tra due giorni la trasferta a Casapulla, desiderosi di portare a casa l'intera posta in palio. Go Slz! #slzbasketsolofra #solofra #elpatron #serieC #basketball - facebook.com facebook

