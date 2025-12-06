Barry Lyndon | l' opera d' arte di Kubrick festeggia i 50 anni con uno splendido 4K UHD
Il film di Kubrick compie mezzo secolo: la sua prodigiosa tecnica e la sua fotografia inconfondibile sono ancora più incantevoli nell'edizione 4K Warner distribuita da Arvitalia appena uscita. A volte si attende con ansia l'arrivo in 4K UHD di vecchi film, capolavori e cult. Ma se c'è un film che per la sua tecnica a dir poco prodigiosa meritava un approdo nel massimo formato video possibile, questo è sicuramente Barry Lyndon. A colmare la lacuna e a presentare il capolavoro di Stanley Kubrick in 4K UHD è il prodotto targato Warner distribuito da Arvitalia, che permette di apprezzare un'opera indimenticabile con una qualità mai vista in passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Lo sapevi? Durante le riprese di Barry Lyndon (1975), diretto da Stanley Kubrick, girare a lume di candela poneva enormi problemi. Perciò Kubrick e il direttore della fotografia John Alcott cercarono per 3 mesi lenti che lasciassero entrare più luce possibile.
