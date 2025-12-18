50 anni fa usciva nelle sale barry lyndon il capolavoro a lume di candela di stanley kubrick

Cinquant'anni fa, Stanley Kubrick portò sul grande schermo

Quando nel 1975 Stanley Kubrick porta " Barry Lyndon ” nelle sale, realizza uno dei film più radicali e personali della sua carriera. Un’opera lenta, pittorica, apparentemente distante, che rinuncia allo spettacolo per abbracciare la contemplazione. Cinquant’anni dopo, quel film “a lume di candela” resta un unicum: un affresco settecentesco che usa luce, musica e distacco narrativo per raccontare l’ascesa e la caduta di un uomo qualunque, e con lui l’illusione stessa del potere. Il cinema come pittura: la luce naturale e l’ossessione della forma. Barry Lyndon è passato alla storia come il film che ha portato la luce naturale al limite estremo del cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

