Bari | oggi presentazione digitale di un reperto archeologico Sedute in pietra rinvenute sotto l' altare di una chiesa

A Bari, il ritrovamento di sedute in pietra sotto l’altare di una chiesa ha portato oggi alla presentazione digitale del reperto. La scoperta risale a lavori di restauro recenti e ha svelato dettagli nascosti tra le mura storiche. La presentazione, prevista alle 10:30 nell’aula magna della scuola “Eleonora Duse”, coinvolge archeologi e storici locali. Questa iniziativa mira a far conoscere meglio la storia della chiesa e i segreti che si celano nel suo passato. La mostra digitale sarà accessibile anche online nei prossimi giorni.

Di seguito il comunicato: Venerdì 20 febbraio alle 10,30, nell'aula magna della scuola "Eleonora Duse" (strada S. Girolamo 38, Bari), sarà possibile visitare in anteprima, in modalità esclusivamente digitale, un elemento particolarmente significativo del patrimonio storico e culturale cittadino. Si tratta delle sedute in pietra rinvenute sotto l'altare della chiesa "Maria SS. del Rosario in San Francesco da Paola" di Bari, attualmente chiusa per restauro. Le sedute, utilizzate per la pratica della mummificazione dei corpi tra il XVII e il XVIII secolo, non saranno accessibili ai visitatori neppure dopo la conclusione dei lavori e la riapertura al pubblico della chiesa. La presentazione del gemello digitale alla stampa è prevista alle 10,30 e sarà preceduta da un momento di dialogo tra: don Giuseppe Cutrone, parroco della chiesa Maria SS. del Rosario in San