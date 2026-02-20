Bari | oggi presentazione digitale di un reperto archeologico Sedute in pietra rinvenute sotto l' altare di una chiesa

A Bari, il ritrovamento di sedute in pietra sotto l’altare di una chiesa ha portato oggi alla presentazione digitale del reperto. La scoperta risale a lavori di restauro recenti e ha svelato dettagli nascosti tra le mura storiche. La presentazione, prevista alle 10:30 nell’aula magna della scuola “Eleonora Duse”, coinvolge archeologi e storici locali. Questa iniziativa mira a far conoscere meglio la storia della chiesa e i segreti che si celano nel suo passato. La mostra digitale sarà accessibile anche online nei prossimi giorni.

Di seguito il comunicato: Venerdì 20 febbraio alle 10,30, nell’aula magna della scuola “Eleonora Duse”  (strada S. Girolamo 38, Bari), sarà possibile  visitare in anteprima, in modalità  esclusivamente  digitale, un elemento particolarmente significativo del  patrimonio storico e culturale  cittadino. Si tratta delle  sedute in pietra  rinvenute sotto l’altare della  chiesa “Maria SS. del Rosario in San Francesco da Paola” di Bari, attualmente chiusa per restauro. Le sedute, utilizzate per la pratica della mummificazione dei corpi tra il XVII e il XVIII secolo,  non saranno accessibili ai visitatori neppure dopo  la conclusione dei lavori e  la riapertura  al pubblico  della chiesa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

