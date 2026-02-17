Nuovo presunto reperto archeologico emerge dagli scavi di piazza Beccaria

Durante gli scavi per la costruzione della tramvia in piazza Beccaria, gli operai hanno scoperto un antico reperto che potrebbe risalire a diversi secoli fa. La scoperta è avvenuta a pochi metri di profondità e potrebbe cambiare le conoscenze sulla zona storica. Gli esperti sono già al lavoro per studiare il pezzo e capire se si tratta di un frammento di un edificio o di un oggetto di uso quotidiano.

Il consigliere della Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini: "Dopo il primo ritrovamento era necessario usare il georadar per evitare nuovi blocchi e ritardi" Un nuovo, presunto, ritrovamento archeologico sarebbe emerso in piazza Beccaria dagli scavi della tramvia. A rilanciare la notizia è la testata Nove da Firenze che ha pubblicato delle riprese aeree le quali mostrano alcune strutture, riconducibili a un insediamento di epoca medievale, emergere dal sottosuolo. La scoperta è stata fatta a poche decine di metri dal punto in cui, a dicembre scorso, erano emersi alcuni reperti dando origine a un lungo dibattito e a rallentamenti nei cantieri.