Durante i lavori di restyling di Corso Marion Crawford, nel rione Cappuccini di Sant'Agnello, è stato rinvenuto un reperto archeologico di interesse scientifico. A favorire il ritrovamento è stata l'esecuzione di un saggio conoscitivo puntuale per la determinazione della quota di imposta dei sottoservizi, nel corso del quale è stata intercettata una porzione di una struttura muraria antica a circa 2 metri sotto il piano stradale. La stratigrafia soprastante è costituita da uno spesso livello di terreno fortemente rimaneggiato. Il ritrovamento archeologico è stato segnalato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

© Anteprima24.it - Sant’Agnello, rinvenuto un reperto archeologico a Corso Crawford