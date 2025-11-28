Sant’Agnello rinvenuto un reperto archeologico a Corso Crawford

Anteprima24.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Durante i lavori di restyling di Corso Marion Crawford, nel rione Cappuccini di SantAgnello, è stato rinvenuto un reperto archeologico di interesse scientifico. A favorire il ritrovamento è stata l’esecuzione di un saggio conoscitivo puntuale per la determinazione della quota di imposta dei sottoservizi, nel corso del quale è stata intercettata una porzione di una struttura muraria antica a circa 2 metri sotto il piano stradale. La stratigrafia soprastante è costituita da uno spesso livello di terreno fortemente rimaneggiato. Il ritrovamento archeologico è stato segnalato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sant8217agnello rinvenuto un reperto archeologico a corso crawford

© Anteprima24.it - Sant’Agnello, rinvenuto un reperto archeologico a Corso Crawford

News recenti che potrebbero piacerti

sant8217agnello rinvenuto reperto archeologicoSant’Agnello. Rinvenuto reperto archeologico, stop ai lavori in via Crawford - Nel corso dei lavori di restyling di via Marion Crawford, nel rione Cappuccini, a Sant’Agnello, è stato rinvenuto un reperto archeologico ... Scrive sorrentopress.it

sant8217agnello rinvenuto reperto archeologicoRinvenuto reperto archeologico, stop ai lavori in via Crawford a Sant'Agnello - Nel corso dei lavori di restyling di via Marion Crawford, nel rione Cappuccini, a Sant’Agnello, è stato rinvenuto un reperto archeologico di interesse scientifico. msn.com scrive

Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici - Condividi Reperti trovati (1) Foto da: Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici Reperti trovati (2) Foto da: Reperti archeologici rinvenuti duranti i lavori scolastici Il ... Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sant8217agnello Rinvenuto Reperto Archeologico