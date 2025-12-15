Da Roma a Brescia | Italia agli italiani Europa agli europei!

Il tema delle migrazioni si conferma di grande attualità, evidenziando un sentimento diffuso tra la popolazione. Mentre il dibattito politico spesso lo trasmette in modo distante, i dati recenti e le opinioni popolari rivelano una risposta chiara e forte, sottolineando l’importanza di riflettere sulle percezioni e le realtà che coinvolgono questa complessa questione.

Roma, 12 dicembre – C’è un dato che la cronaca politica continua a rimuovere, ma che nel fine settimana è tornato a imporsi con forza: quando si parla di remigrazione, la risposta popolare esiste ed è tutt’altro che marginale. A Roma, nella sala municipale di Tor Bella Monaca, la presentazione del Comitato Remigrazione e Riconquista ha fatto registrare il tutto esaurito, con centinaia di persone rimaste assiepate anche all’esterno. Da Roma a Brescia il fine settimana della remigrazione. Un successo annunciato dalle numerose adesioni arrivate nelle settimane precedenti, ma che assume un significato politico preciso proprio per il contesto in cui si è svolto. Ilprimatonazionale.it

