Sanità agli stranieri e non agli italiani polemica in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, la Lega solleva dubbi sulla gestione delle prestazioni sanitarie, chiedendo chiarimenti sui costi sostenuti per stranieri temporaneamente presenti nel territorio, ma non in regola con il permesso di soggiorno. La questione riguarda la distribuzione delle risorse sanitarie e le modalità di accesso ai servizi, sollevando un dibattito sulla tutela dei diritti e delle responsabilità nel sistema sanitario regionale.
La Lega chiede di fare chiarezza sui costi delle prestazioni sanitarie alle persone temporaneamente presenti in Italia e non in regola col permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
