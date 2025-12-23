Sanità agli stranieri e non agli italiani polemica in Emilia-Romagna

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia-Romagna, la Lega solleva dubbi sulla gestione delle prestazioni sanitarie, chiedendo chiarimenti sui costi sostenuti per stranieri temporaneamente presenti nel territorio, ma non in regola con il permesso di soggiorno. La questione riguarda la distribuzione delle risorse sanitarie e le modalità di accesso ai servizi, sollevando un dibattito sulla tutela dei diritti e delle responsabilità nel sistema sanitario regionale.

La Lega chiede di fare chiarezza sui costi delle prestazioni sanitarie alle persone temporaneamente presenti in Italia e non in regola col permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sanit224 agli stranieri e non agli italiani polemica in emilia romagna

© Tgcom24.mediaset.it - "Sanità agli stranieri e non agli italiani", polemica in Emilia-Romagna

Leggi anche: Mortalità per i tumori femminili, numeri dimezzati in Emilia-Romagna anche grazie agli screening

Leggi anche: Emilia-Romagna: quasi 10 milioni ai Comuni per l’assistenza agli studenti con disabilità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fornovo, ordinanza del sindaco contro il subaffitto agli stranieri: «Lotta agli sciacalli che speculano» - A disporla è il sindaco Fabio Carminati, civico di centrodestra, che mercoledì ha firmato un’ordinanza per inasprire i ... bergamo.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.