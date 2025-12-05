Banca Annia domenica al PalAntenore arriva Schio

La Banca Annia Padova Women, dopo due trasferte consecutive, torna a giocare in casa per il primo di una serie di big match. Domenica alle 18 al PalAntenore arriva infatti il Gps Schio. Il turno successivo toccherà alla trasferta di Torbole e quindi lo scontro al vertice con Giorgione prima della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

