Banca Annia Padova Women big match al PalAntenore tra le uniche due imbattute

Domenica 21 dicembre alle 18, al PalAntenore, si accendono le luci per un appuntamento imperdibile. Le due squadre imbattute si sfidano in un big match che promette emozioni e spettacolo. Un incrocio tra le protagoniste della stagione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Banca Annia Padova Women.

Il momento del big match è arrivato: domenica 21 dicembre alle 18 il PalAntenore ospiterà la sfida con la prima della classe. La Banca Annia Padova Women riceve infatti l'Azimut Giorgione, prima con due lunghezze di vantaggio su Masiero e compagne, nella sfida tra le due squadre ancora imbattute.

