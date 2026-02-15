Bambino con cuore trapiantato danneggiato i medici | Condizioni gravi ma stabili Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo intervento

Il bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. I medici avvisano che le sue condizioni sono gravi, ma non peggiorano. Tommaso è in lista d’attesa per un nuovo intervento, mentre i sanitari monitorano attentamente ogni suo movimento.

Le condizioni del piccolo Tommaso, il bambino di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, rimangono stabili nella loro gravità. Secondo il bollettino diramato dall'Azienda dei Colli alle ore 14 di oggi, 15 febbraio, il paziente è costantemente monitorato in terapia intensiva da un'équipe multidisciplinare. Nonostante il quadro clinico critico, i medici hanno confermato che il bambino resta ufficialmente inserito in lista d'attesa per un nuovo trapianto. Mentre la Procura lavora per accertare le responsabilità del personale coinvolto nel prelievo e nel trasporto, l'ospedale Monaldi ha assicurato che diffonderà aggiornamenti quotidiani sulle condizioni del piccolo.