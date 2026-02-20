Bambino trapiantato con cuore bruciato al via la terapia contro la sofferenza

Un bambino trapiantato con un cuore danneggiato ha iniziato una terapia per alleviare il dolore. La causa è legata a un problema con la fornitura di ghiaccio all’Ospedale Monaldi di Napoli, ora sotto indagine. La procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta più ampia, coinvolgendo anche l’ospedale napoletano. I medici cercano di capire se l’utilizzo di ghiaccio contaminato abbia influito sul danno al cuore del piccolo. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle forniture sanitarie. La verifica continua per chiarire ogni responsabilità.

Sarà avviato oggi, venerdì 20 febbraio, il percorso che prevede l’ alleviamento delle sofferenze per il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli: non è eutanasia, ma un percorso che ferma l’ accanimento terapeutico. «È la cosa più umana», ha detto il legale della famiglia. Ed è destinato a crescere il numero degli indagati: nel capoluogo campano arriveranno gli atti dell’inchiesta aperta a Bolzano dopo la denuncia presentata da Federconsumatori Napoli, in cui si ipotizza la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Bambino trapiantato con cuore bruciato, al via la terapia contro la sofferenza Leggi anche: Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze Leggi anche: «Vi spiego perché il cuore bruciato doveva per forza essere trapiantato al bambino» Everyone thought she was dead. He knelt on the beach. 5 years later, she wakes up in a hospital! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate. Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... tgcom24.mediaset.it Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenzeIl bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi avrà un nuovo percorso che prevede l’alleviamento delle sofferenze, che non è l’eutanasia ma ferma l’accanimento terape ... ilmediano.com la Repubblica. . L’annuncio arriva in diretta tv: per il bimbo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore risultato gravemente danneggiato inizia la terapia per alleviare le sofferenze e accompagnarlo alla fine della vita. “Tolta la sedazione, il bambino non si è - facebook.com facebook Giorgia Meloni chiama alla mamma del bambino trapiantato: ha espresso solidarietà e vicinanza x.com