Bambino trapiantato con cuore bruciato al via la terapia contro la sofferenza

Da ilsole24ore.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino trapiantato con un cuore danneggiato ha iniziato una terapia per alleviare il dolore. La causa è legata a un problema con la fornitura di ghiaccio all’Ospedale Monaldi di Napoli, ora sotto indagine. La procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta più ampia, coinvolgendo anche l’ospedale napoletano. I medici cercano di capire se l’utilizzo di ghiaccio contaminato abbia influito sul danno al cuore del piccolo. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle forniture sanitarie. La verifica continua per chiarire ogni responsabilità.

Sarà avviato oggi, venerdì 20 febbraio, il percorso che prevede l’ alleviamento delle sofferenze per il bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli: non è eutanasia, ma un percorso che ferma l’ accanimento terapeutico. «È la cosa più umana», ha detto il legale della famiglia. Ed è destinato a crescere il numero degli indagati: nel capoluogo campano arriveranno gli atti dell’inchiesta aperta a Bolzano dopo la denuncia presentata da Federconsumatori Napoli, in cui si ipotizza la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

bambino trapiantato con cuore bruciato al via la terapia contro la sofferenza
© Ilsole24ore.com - Bambino trapiantato con cuore bruciato, al via la terapia contro la sofferenza

Leggi anche: Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Leggi anche: «Vi spiego perché il cuore bruciato doveva per forza essere trapiantato al bambino»

Everyone thought she was dead. He knelt on the beach. 5 years later, she wakes up in a hospital!

Video Everyone thought she was dead. He knelt on the beach. 5 years later, she wakes up in a hospital!
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate.

bambino trapiantato con cuoreBimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del piccolo Domenico, il bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo bambino, le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni sta ... tgcom24.mediaset.it

bambino trapiantato con cuoreBimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenzeIl bambino trapiantato con un cuore danneggiato ricoverato all’Ospedale Monaldi avrà  un nuovo percorso che prevede l’alleviamento delle sofferenze, che non è l’eutanasia ma ferma l’accanimento terape ... ilmediano.com