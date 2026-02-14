Vi spiego perché il cuore bruciato doveva per forza essere trapiantato al bambino

Il cuore danneggiato di un adulto è stato sostituito con uno sano per salvare un bambino, perché l’organo originale era ormai irrecuperabile. L’intervento si è reso necessario dopo che il cuore dell’adulto, ormai in condizioni critiche a causa di danni irreversibili, non avrebbe più funzionato. La decisione è stata presa anche perché il cuore nuovo, raffreddato dal freddo, aveva ancora potenziale di funzionamento, anche se non si poteva sapere quanto fosse compromesso senza provarlo.

«Il cuore rimosso era terminale e non avrebbe avuto possibilità di recupero. Quello nuovo, pur danneggiato dal freddo, restava un organo normale di cui non si poteva conoscere il grado di compromissione senza tentare la riperfusione. In una situazione del genere, impiantarlo e verificarne la ripartenza è una scelta tecnicamente comprensibile e corretta. Anche io, a quel punto, avrei fatto la stessa scelta». Carlo Pace Napoleone, direttore della cardiochirurgia pediatrica dell’ ospedale Regina Margherita di Torino, spiega oggi perché i medici dell’ ospedale Monaldi di Napoli hanno deciso di eseguire il trapianto del cuore bruciato al bambino di due anni e tre mesi che soffre di cardiomiopatia dilatativa.🔗 Leggi su Open.online

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Il cuore “bruciato” trapiantato, causa di indagini profonde.

