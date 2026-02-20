La mamma di un bambino di Napoli ha deciso di interrompere l’accanimento terapeutico dopo aver scoperto che il cuore del figlio era stato gravemente danneggiato. La famiglia ha avviato la procedura per alleviare le sue sofferenze, chiedendo di fermare le cure invasive. Il piccolo, sottoposto a un trapianto di cuore, ha subito complicazioni che hanno peggiorato la sua condizione. La madre ha dichiarato di voler rispettare il suo desiderio di non farlo soffrire ulteriormente. La situazione resta delicata e in evoluzione.

La mamma del bimbo a cui è stato trapiantato il cuore “bruciato” a Napoli ha annunciato ieri sera l’avvio della terapia del dolore per alleviare le sofferenze del piccolo. Mamma Patrizia in tv ha parlato dell’avvio della terapia del dolore, che non è l’eutanasia ma fermare l’accanimento terapeutico: «La cosa più umana da fare è chiedere ora questo percorso. Sarò con lui fino alla fine». Intanto l’inchiesta sulle responsabilità della drammatica vicenda va avanti. E accende i fari sui sanitari che curarono la consegna e il trasporto dell’organo da Bolzano al capoluogo partenopeo. Ai pm di Napoli, in particolare, dovrà fornire una spiegazione della fornitura di ghiaccio secco un infermiere dell’ospedale di Bolzano, dove - la mattina del 23 dicembre - è stata scritta la prima parte del dramma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bambino con il cuore bruciato. «Iniziata la procedura per non farlo soffrire più». La mamma: fermare l'accanimento terapeutico

