Bambino con il cuore bruciato Iniziata la procedura per non farlo soffrire più La mamma | fermare l' accanimento terapeutico
La mamma di un bambino di Napoli ha deciso di interrompere l’accanimento terapeutico dopo aver scoperto che il cuore del figlio era stato gravemente danneggiato. La famiglia ha avviato la procedura per alleviare le sue sofferenze, chiedendo di fermare le cure invasive. Il piccolo, sottoposto a un trapianto di cuore, ha subito complicazioni che hanno peggiorato la sua condizione. La madre ha dichiarato di voler rispettare il suo desiderio di non farlo soffrire ulteriormente. La situazione resta delicata e in evoluzione.
La mamma del bimbo a cui è stato trapiantato il cuore “bruciato” a Napoli ha annunciato ieri sera l’avvio della terapia del dolore per alleviare le sofferenze del piccolo. Mamma Patrizia in tv ha parlato dell’avvio della terapia del dolore, che non è l’eutanasia ma fermare l’accanimento terapeutico: «La cosa più umana da fare è chiedere ora questo percorso. Sarò con lui fino alla fine». Intanto l’inchiesta sulle responsabilità della drammatica vicenda va avanti. E accende i fari sui sanitari che curarono la consegna e il trasporto dell’organo da Bolzano al capoluogo partenopeo. Ai pm di Napoli, in particolare, dovrà fornire una spiegazione della fornitura di ghiaccio secco un infermiere dell’ospedale di Bolzano, dove - la mattina del 23 dicembre - è stata scritta la prima parte del dramma.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Bambino con il cuore bruciato. «Iniziata la procedura per non farlo soffire più». La mamma: fermare l'accanimento terapeutico
Leggi anche: Bimbo con cuore "bruciato" non si è svegliato dopo estubazione, avviato il fine vita, il legale: "Non è eutanasia, evitiamo accanimento terapeutico"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia; Le Iene: MARTINELLI: Il bambino trapiantato con un cuore bruciato Video.
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it
Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it
Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook