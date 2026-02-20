Bambino con il cuore bruciato Iniziata la procedura per non farlo soffire più La mamma | fermare l' accanimento terapeutico
La mamma di un bambino di Napoli, con il cuore gravemente danneggiato, ha deciso di interrompere le cure intensive. La famiglia ha chiesto di fermare l’accanimento terapeutico, dopo che il piccolo ha subito un trapianto di cuore e ha sviluppato gravi ustioni. I medici hanno avviato la procedura per alleviare le sue sofferenze, rispettando la volontà della madre. La situazione ha suscitato molte discussioni tra i cittadini, che chiedono rispetto per le scelte della famiglia. La famiglia continua a seguire ogni passo delle decisioni mediche.
La mamma del bimbo a cui è stato trapiantato il cuore “bruciato” a Napoli ha annunciato ieri sera l’avvio della terapia del dolore per alleviare le sofferenze del piccolo. Mamma Patrizia in tv ha parlato dell’avvio della terapia del dolore, che non è l’eutanasia ma fermare l’accanimento terapeutico: «La cosa più umana da fare è chiedere ora questo percorso. Sarò con lui fino alla fine». Intanto l’inchiesta sulle responsabilità della drammatica vicenda va avanti. E accende i fari sui sanitari che curarono la consegna e il trasporto dell’organo da Bolzano al capoluogo partenopeo. Ai pm di Napoli, in particolare, dovrà fornire una spiegazione della fornitura di ghiaccio secco un infermiere dell’ospedale di Bolzano, dove - la mattina del 23 dicembre - è stata scritta la prima parte del dramma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
