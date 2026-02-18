Un bambino di Napoli ha ricevuto un trapianto di cuore a causa di una grave insufficienza, sollevando l’attenzione su tre aspetti fondamentali. L’esperto sottolinea che il peso corporeo, la lista d’attesa e lo stato generale di salute sono i parametri principali considerati per assegnare gli organi, seguendo le linee guida del Centro nazionale trapianti. In questa procedura, ogni dettaglio conta per garantire il successo dell’intervento.

Sono tre i fattori principali, sulla base dei protocolli sul trapianto di organi dl Centro nazionale trapianti, che vengono esaminati per decidere l'assegnazione di un organo da trapiantare e la fattibilità del trapianto: il tempo trascorso in lista d'attesa d'urgenza, il peso corporeo e la compatibilità del gruppo sanguigno.. Nel caso del piccolo di due anni e mezzo - ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore risultato danneggiato - a pesare è però innanzitutto la condizione generale in cui versa a circa due mesi dal primo intervento e dopo il lungo periodo di circolazione extracorporea Ecmo cui è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Trapianto cuore bambino a Napoli, i 3 fattori da analizzare: dal peso corporeo alla lista d'attesa. L'esperto: «No all'accanimento terapeutico»

Tre classi di gravità, peso corporeo e compatibilità. I fattori principali che valuteranno gli esperti per il bimbo con il cuore “bruciato”Un bambino con il cuore danneggiato dall’uso di ghiaccio secco ha ora una prima diagnosi grazie a tre fattori principali: le classi di gravità, il peso corporeo e la compatibilità.

Napoli, trapianto di cuore per un bambino: compatibilità, attesa e la complessa scelta del donatore.A Napoli, un bambino ha bisogno di un trapianto di cuore dopo aver subito gravi problemi cardiaci, e la causa è la difficoltà nel trovare un donatore compatibile.

