La madre del piccolo, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, lancia l’allarme: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi». I medici che potrebbero intervenire sono tutti sospesi, e la famiglia si trova con le mani legate. La corsa contro il tempo continua, mentre i minuti passano e la speranza si riduce sempre più.

L'attesa si misura in minuti, mentre la speranza si assottiglia a ogni respiro. All'ospedale Monaldi di Napoli, la vita di un bambino di soli due anni e tre mesi è appesa a un filo sottilissimo. È il bambino al quale è stato trapiantato un cuore prelevato a Bolzano e danneggiato nel trasporto dal ghiaccio secco usato erroneamente per conservarlo. L'intervento, però, è stato effettuato lo stesso tenendo all'oscuro la famiglia sulle condizioni dell'organ destinato al piccolo affaetto da una cardiomiopatia. Sua mamma, Patrizia, vive ora nell'angoscia, consapevole che la finestra per salvare suo figlio si sta chiudendo: «Oggi mi sento malissimo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cuore "bruciato", la mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi». Ma i medici che possono farlo sono tutti sospesi

Al Monaldi di Napoli, un bambino di soli due anni lotta tra la vita e la morte.

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

