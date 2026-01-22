De Paola elogia | Il Milan è una grande squadra che lotta giustamente per lo Scudetto

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato il percorso del Milan di Massimiliano Allegri, sottolineando la forza e la determinazione della squadra rossonera. Durante un’intervista a 'TMW Radio', De Paola ha evidenziato come il club stia combattendo con impegno per conquistare lo scudetto, riconoscendo il valore e la coesione del gruppo. Un’analisi che riflette l’affidabilità e la competitività della formazione milanese in questa stagione.

Durante il consueto appuntamento settimanale con 'L'Editoriale' in onda su 'TMW Radio', il giornalista Paolo De Paola ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da due convincenti vittorie con Como e Lecce. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Cosa ne pensa della contrapposizione tra filosofie di gioco che si sta sviluppando negli ultimi giorni? "In campo si stanno scontrando sempre di più due filosofie. Una, propugnata per esempio da Allegri, secondo cui la squadra più forte alla fine tende ad emergere contro quella più debole a prescindere dallo sviluppo di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Paola elogia: “Il Milan è una grande squadra che lotta giustamente per lo Scudetto” Torino, Zapata dopo il k.o. col Milan: “Abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto”Duvan Zapata ha commentato la sconfitta del Torino contro il Milan, sottolineando come la squadra abbia dimostrato di saper mettere in difficoltà un avversario che compete per lo scudetto. Lotta Scudetto, De Paola: “Frattura decisiva tra le prime tre e le altre. Milan pronto a dare fastidio…”Durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha analizzato la situazione della corsa allo Scudetto, sottolineando una significativa divisione tra le prime tre squadre e il resto del campionato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Werner Kropik e l’elogio del viaggiare lentamente; Stellone vede il bicchiere mezzo pieno: Nel primo tempo ci siamo espressi bene. Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà elogia l’espansione degli asili nido a Reggio Calabria grazie ai fondi europei, criticando però l’assenza del Governo nazionale e sottolineando l’urgenza di affrontare l’emergenza povertà in Calabria. Leggi l’ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.