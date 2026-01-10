Jeda sulla lotta scudetto | Non è facile scegliere una possibile vincitrice ma questa squadra è leggermente più pronta

Jeda, ex calciatore, ha commentato la lotta scudetto, sottolineando come sia difficile individuare una favorita. Tuttavia, ha evidenziato che una delle squadre appare leggermente più preparata rispetto alle altre, offrendo una prospettiva interessante sulla corsa al titolo. Le sue parole riflettono l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questa stagione di Serie A.

Jeda, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 in cui ha condiviso la sua visione sulla corsa allo scudetto e sul futuro della Lazio. Secondo lui, la lotta per il titolo si preannuncia come una competizione a tre tra Inter, Napoli e Milan, con i nerazzurri favoriti grazie al gioco espresso e alla qualità dell'organico a disposizione di Cristian Chivu. Tuttavia, non sottovaluta il Napoli e il Milan, due squadre pronte a lottare fino alla fine.

