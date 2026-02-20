Ballardini Avellino il tecnico si presenta | Ecco cosa mi ha spinto ad accettare la Serie B è un campionato terribile!

Davide Ballardini ha accettato di allenare l’Avellino, squadra di Serie B, dopo aver deciso di cambiare strada. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha spiegato che la sfida di risollevare il club gli ha dato la motivazione necessaria. Ha aggiunto che il campionato di seconda divisione è molto difficile e richiede grande impegno. Ballardini ha già iniziato a studiare i giocatori e a pianificare le prime strategie per la nuova stagione.

De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ballardini Avellino, il tecnico si presenta: «Ecco cosa mi ha spinto ad accettare, la Serie B è un campionato terribile!» Douglas Costa svela un retroscena: «Mi voleva l’Inter. Ecco chi mi ha convinto ad accettare la Juventus»Douglas Costa rivela un retroscena sulla sua carriera: la sua scelta di unirsi alla Juventus non è stata solo una decisione tecnica. Avellino, Ballardini si presenta: "Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra"Davide Ballardini si presenta come nuovo allenatore dell’Avellino dopo le recenti sconfitte che hanno peggiorato la posizione in classifica. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È ufficiale, Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell'Avellino; Avellino, colpo di scena: è Ballardini il nuovo allenatore, i dettagli del contratto; Ballardini all’Avellino, è ufficiale: i dettagli dell’accordo e la data della conferenza; Avellino, ecco Ballardini. Ballardini Avellino, ora è UFFICIALE | E’ lui il nuovo tecnico dei biancoverdi. Il comunicato del clubBallardini Avellino, è lui il nuovo tecnico dei campani. Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale preso direttamente dal sito dei lupi. Traghetterà ... news-sports.it Avellino, Ballardini è pronto: «Non vediamo l’ora di iniziare»Davide Ballardini è ormai il nuovo allenatore dell’Avellino. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma il tecnico è già stato intercettato in città e ha rilasciato le prime brevi dichiarazioni sulla ... ilovepalermocalcio.com L'#Avellino sostituisce #Biancolino con #Ballardini: il pensiero del Ds #Aiello #SerieB Link articolo https://short-url.org/1pf8v - facebook.com facebook #Ballardini è il nuovo allenatore dell'Avellino: il comunicato ufficiale x.com