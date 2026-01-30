Nessuna irregolarità nel concorso di polizia locale di Bagnolo Mella del 2019. Dopo un’ampia inchiesta che aveva coinvolto il procedimento e attirato l’attenzione politica e mediatica, arriva la sentenza di assoluzione per tutte le persone coinvolte. La vicenda si chiude con un risultato chiaro: nessun falso, nessun abuso d’ufficio.

Bagnolo Mella (Brescia) – Nessun falso e nessun abuso d’ufficio. Abbiamo ricevuto notizie in merito al noto concorso per l’ assunzione di un operatore di polizia local e, indetto a Bagnolo Mella nel 2019 e divenuto oggetto di un’inchiesta penale, che ha goduto di ampia risonanza politica e mediatica. Di tale concorso è risultata vincitrice l’agente Basma Bouzid, in precedenza occupata per nove anni presso il Comune di Gargnano, a seguito di ben tre concorsi pubblici, da lei superati con voti di gran lunga superiori a quelli di altri candidati. Inoltre, per l’ammissione a tali concorsi, l ’agente Bouzid aveva prodotto la stessa documentazione che avrebbe poi presentato nel concorso svoltosi a Bagnolo Mella e che è stata sempre ritenuta idonea dall’Amministrazione di Gargnano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: tutti assolti

Approfondimenti su Bagnolo Mella

In seguito alla pronuncia di proscioglimento di Cristina Almici nel processo per abuso d'ufficio, il caso si conclude con una decisione favorevole.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bagnolo Mella

Argomenti discussi: Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: tutti assolti. Nessun falso e nessun abuso d’ufficio; Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: assolti tutti gli indagati; Facciamo la Pace, la marcia della Bassa per le vittime dei conflitti - BresciaToday; Bagnolo Mella, dal 28 febbraio la mostra Fiori di Acciaio – Anna Coccoli e Pierca.

Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: tutti assoltiBagnolo Mella (Brescia) – Nessun falso e nessun abuso d’ufficio. Abbiamo ricevuto notizie in merito al noto concorso per l’assunzione di un operatore di polizia locale, indetto a Bagnolo Mella nel ... ilgiorno.it

Concorso truccati a Bagnolo Mella, Cristina Almici prosciolta dall’accusa di abuso d’ufficioA novembre 2020, Cristina Almici è stata prosciolta in udienza preliminare dal tribunale di Brescia dall'accusa di abuso d'ufficio ... fanpage.it

Anno 1887 – Un’immagine storica dei pompieri di Bagnolo Mella - facebook.com facebook