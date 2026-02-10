Monitoraggio ambientale ad Avellino | avviata la centralina mobile ARPAC all’Autostazione

A Avellino, la centralina mobile dell’ARPAC è stata installata all’Autostazione per monitorare la qualità dell’aria. L’obiettivo è controllare in modo più preciso i livelli di inquinamento in zona. Da oggi, i dati raccolti aiuteranno le autorità a capire meglio eventuali problemi ambientali e a intervenire se necessario. La centralina resterà in funzione nei prossimi giorni, in modo da avere un quadro aggiornato della situazione.

Monitoraggio ambientale: centralina mobile ARPAC attiva all'Autostazione Avellino, 10 febbraio 2026 — Il Comune di Avellino, attualmente guidato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, comunica che nei pressi dell'Autostazione di Avellino è stata installata una centralina mobile

