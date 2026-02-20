Bagnoli partono le indagini | pool di pm al lavoro sugli esposti dei comitati cittadini ‘No America’s Cup’

La Procura di Napoli ha avviato un’indagine sui lavori a Bagnoli dopo gli esposti dei comitati ‘No America’s Cup’. La causa riguarda le opere di riqualificazione dell’area industriale, che alcuni cittadini criticano per possibili irregolarità. Un pool di magistrati sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni, concentrandosi sulle autorizzazioni rilasciate e sui tempi di esecuzione. I comitati temono che le modifiche possano danneggiare l’ambiente e alterare la memoria storica del sito. Le indagini sono in fase iniziale e potrebbero portare a ulteriori accertamenti.

C'è una indagine sui lavori a Bagnoli, l'ex area industriale di Napoli. L'ha aperta la Procura di Napoli dopo alcuni esposti dei comitati che si oppongono ai progetti e ai lavori preparatori all'arrivo dell' America's Cup di vela. Nella giornata di ieri un pool di quattro pm ha effettuato un sopralluogo sull'area. Non ci sono indagati. Secondo quanto si è appreso le inchieste sarebbero due, per sciogliere i nodi sollevati dai diversi esposti preparati dagli avvocati Domenico Ciruzzi ed Elena Coccia a nome dei residenti di Bagnoli. Il primo è quello relativo ai presunti danni alla salute e all'ambiente.