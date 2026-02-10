America’s Cup vertice in Prefettura | tavolo di confronto con i comitati su Bagnoli

Oggi in Prefettura si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e i comitati locali per discutere dei lavori legati all’America’s Cup a Bagnoli. Il prefetto Michele Di Bari ha annunciato che ci saranno altri appuntamenti per migliorare l’informazione e coinvolgere di più la comunità. La riunione è stata l’occasione per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e cercare di trovare soluzioni condivise.

Dopo l’incontro tra istituzioni e cittadini, il prefetto Michele di Bari annuncia nuovi appuntamenti per migliorare informazione e partecipazione sui lavori legati all’America’s Cup a Bagnoli. Al termine della riunione, il prefetto Michele di Bari ha spiegato che molti comitati hanno manifestato forti perplessità legate soprattutto alla carenza di informazioni, motivo per cui è stata avanzata la proposta di istituire un tavolo di osservazione permanente in Prefettura. Il nuovo incontro è già stato fissato tra un mese, quando la struttura commissariale fornirà chiarimenti e dati sui singoli aspetti del progetto. 🔗 Leggi su 2anews.it

