Bagnoli una residente di Borgo Coroglio | O ci rispettano o facciamo la guerra |VIDEO
Il destino dei residenti di Borgo Coroglio resta una delle spine della riqualficazione di Bagnoli. Lo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, le parole di Paola Minieri, proprietaria storica di una casa all'interno dell'insediamento abitativo: “Se non ci rispettano, facciamo la guerra”. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
domenica 30 Novembre – ore 17 Villa Medusa, via di Pozzuoli 110, Bagnoli (NA) Presentazione del libro "Resistere a Gaza. Tre storie palestinesi" Con l’autore Brian K. Barber, studioso senior non residente presso il Middle East Policy Council, socio - facebook.com Vai su Facebook
I cittadini del Borgo Coroglio dicono no all'esproprio: "Non ce ne andremo mai" - Arrivano nel consiglio di municipalità di Bagnoli le proteste e le richieste di aiuto dei cittadini di Coroglio, espropriati delle loro case per far spazio alla rigenerazione dell’area dell’ex ... Scrive rainews.it
Bagnoli, partita la bonifica per l’America’s Cup. Gli abitanti di Coroglio: “Noi aspettiamo da 40 anni” - Partono i lavori di bonifica davanti alla colmata in vista della realizzazione del villaggio dell'America's Cup. Scrive fanpage.it
Ex Italsider Bagnoli, case da espropriare valutate un terzo del prezzo: c’è l’interrogazione parlamentare - Non si fermano le polemiche sugli espropri delle case al Borgo Coroglio di Bagnoli nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area ex Italsider. Da fanpage.it
Napoli, Greenthesis avvia la bonifica dell'area di interesse nazionale di Bagnoli - Coroglio - ha annunciato l’intervenuto avvio delle operazioni di bonifica presso l’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli- Come scrive ilmattino.it
Borgo Coroglio, la protesta degli abitanti - Indennizzi per gli espropri troppo bassi, proibitive le somme necessarie per riacquistare le case, ... Da rainews.it
Conferenza di servizi: bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio - Il Commissario Straordinario di Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli- Da regione.campania.it