Bad Bunny si esibirà a Tokyo il mese prossimo per la prima volta

Bad Bunny arriverà a Tokyo il prossimo mese, portando il suo talento per la prima volta nella capitale giapponese. La causa di questa visita è il concerto organizzato da Spotify, che si svolgerà il 7 marzo come parte della serie Billions Club Live. Il rapper portoricano ha già conquistato il pubblico internazionale e ora si prepara a sorprendere gli appassionati giapponesi con una performance attesa da tempo. I fan sono già in fermento e attendono con entusiasmo questa novità musicale.

Bad Bunny sarà a Tokyo nel prossimo mese, per esibirsi nell’ambito della serie Billions Club Live di Spotify: il concerto è previsto per il 7 marzo. Lo spettacolo segna la prima esibizione del musicista nel Medio Oriente, dove presenterà le sue ventotto canzoni che hanno superato la soglia del miliardo di streaming sulla piattaforma di streaming. Lo show di Spotify era stato anticipato già a maggio 2025, quando i fan notarono che una data da definire per Tokyo a marzo, insieme al logo di Spotify, era inclusa nell’itinerario del tour mondiale Debí Tirar Más Fotos. Nonostante l’evento si svolga durante il suo tour mondiale, è stato pubblicizzato come uno spettacolo autonomo della durata di una sola serata per celebrare il suo catalogo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny si esibirà a Tokyo il mese prossimo per la prima volta Leggi anche: Spotify Unwrapped, Bad Bunny domina per la quarta volta: 19 miliardi di ascolti nel 2025 Leggi anche: Bad Bunny presenta la sua prima sneaker signature al Super Bowl Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Super Bowl, Lady Gaga scrive a Bad Bunny: Una performance potente e significativa; Bad Bunny: il suo spettacolo a metà tempo del Super Bowl è il quarto show più seguito di sempre; Foo Fighters, il nuovo album ‘Your Favorite Toy’ uscirà ad aprile; Porto Rico, Bad Bunny reciterà nel film con Edward Norton eJavier Bardem. Bad Bunny si esibirà a Tokyo il mese prossimo per la prima voltaBad Bunny sarà a Tokyo nel prossimo mese, per esibirsi nell’ambito della serie Billions ... msn.com La scaletta dell’halftime del Super Bowl: quando si esibisce Bad BunnyNella notte tra lunedì 8 e martedì 9 febbraio, andrà in scena al Levi's Stadium di Santa Clara, California il Superbowl: lo spettacolo musicale dell'intervallo ... fanpage.it Atlantico Live, 2017: immagina di essere al primo concerto di Bad Bunny a Roma e aver pagato solo 20 euro per vederlo Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Erson Cobani #badbunny - facebook.com facebook