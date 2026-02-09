Bad Bunny presenta la sua prima sneaker signature al Super Bowl

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha presentato la sua prima sneaker firmata. L'artista portoricano ha scelto il grande palcoscenico per lanciare il suo nuovo modello, attirando l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. La scarpa, che porta il suo nome, ha già generato molta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori.

Life&People.it Il Super Bowl si conferma ancora una volta palcoscenico più potente al mondo non solo per lo sport e la musica, ma anche per la moda, e, quest’anno a dominare la scena è stato Bad Bunny. L’artista portoricano ha portato sul palco dell’intervallo un’esibizione energica e carica di riferimenti alla cultura latina. Ma oltre alla performance, a catalizzare l’attenzione sono state le sneakers ai suoi piedi: le inedite adidas BadBo 1.0 “Resilience”, non ancora lanciate ufficialmente sul mercato. L’interesse in Italia era già altissimo prima dello show: nell’ultima settimana le ricerche Google per parola chiave: “a che ora Bad Bunny Super Bowl” sono aumentate del 1850%, segno dell’attesa per la sua esibizione.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

#Bad-Bunny- adidas || Durante l’Halftime Show del Super Bowl 2026, Bad Bunny ha fatto il suo debutto come designer di scarpe.

Alla vigilia del grande evento, Bad Bunny ha parlato con Zane Lowe di Apple Music, raccontando il ruolo fondamentale della madre nella sua vita.

BAD BUNNY presenta adelanto de su show en el SUPER BOWL

Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Bad Bunny, ecco le tre donne a cui potrebbe aver dedicato l'album con cui ha trionfato ai Grammy 2026; Bad Bunny e la deriva del tycoon; Chi è Bad Bunny: la vittoria ai Grammy, il discorso contro l'Ice, la sua Porto Rico e l'album in spagnolo.

Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady GagaLa superstar incanta il campo con il suo messaggio che esalta i latini: Insieme siamo l'America. Jennifer Lopez applaude via social. Il presidente: Il più ... repubblica.it

Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia)Bad Bunny è il protagonista assoluto dello halftime show del Super Bowl 2026: qui trovi tutto su data, orari, come e dove guardarlo in Italia, possibili sorprese, setlist e curiosità sull’artista. elle.com

Bad Bunny al Super Bowl non ha portato solo musica: il suo ingresso sul palco ha acceso subito l’attenzione anche per quello che indossava. Total white, linee pulite e un’estetica che richiama le origini. Un look apparentemente essenziale, ma carico di riferi facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com