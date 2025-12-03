Spotify Unwrapped Bad Bunny domina per la quarta volta | 19 miliardi di ascolti nel 2025

Il 2025 musicale si è chiuso con una conferma che vale come una sentenza: Bad Bunny è ancora una volta l’artista più ascoltato al mondo su Spotify. Per la quarta volta nella sua carriera, dopo aver conquistato il primato nel 2020, 2021 e 2022, il cantante portoricano si è imposto con 19,8 miliardi di streaming globali, una cifra che testimonia il suo status di fenomeno culturale oltre che musicale. I dati dello Spotify Wrapped 2025, la classifica annuale che fotografa le abitudini di ascolto dei oltre 700 milioni di utent i della piattaforma, raccontano una storia di dominio incontrastato. Ma Bad Bunny non si è limitato a conquistare il primo posto tra gli artisti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Spotify Unwrapped, Bad Bunny domina per la quarta volta: 19 miliardi di ascolti nel 2025

