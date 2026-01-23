Guido Rossa | Elly Schlein alla commemorazione Suo sacrificio esempio ancora oggi

A Genova si è tenuta la commemorazione per il 47° anniversario dell’omicidio di Guido Rossa, avvenuto il 24 gennaio 1979. L’evento, svoltosi in largo XII Ottobre, ha visto la partecipazione di Elly Schlein, che ha sottolineato come il sacrificio di Rossa rappresenti un esempio ancora oggi. La cerimonia ha ricordato l’importanza di valori come il coraggio e la responsabilità civica di fronte alle sfide della storia.

Si è svolta questo pomeriggio a Genova, in largo XII Ottobre, ai piedi del monumento dedicato a Guido Rossa, la cerimonia per il 47° anniversario dell'uccisione dell'operaio dell'Italsider, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979 dopo aver denunciato la presenza del terrorismo nello stabilimento.

