Bachelet Mattarella | fu contro terrorismo ma non per misure straordinarie

Vittorio Bachelet, morto nel 1980, si oppose al terrorismo puntando sui valori della Costituzione italiana. La sua scelta nacque dalla volontà di difendere lo Stato di diritto, anche dopo l’attentato delle Brigate Rosse in cui perse la vita. Bachelet credeva nella forza delle leggi e nella partecipazione democratica, rifiutando soluzioni eccezionali che potessero minare le libertà fondamentali. La sua azione ha lasciato un’impronta duratura nella lotta contro il terrorismo, privilegiando sempre il rispetto delle regole. La sua eredità resta viva nella storia italiana.

Roma, 20 feb. (askanews) – Vittorio Bachelet operò per la sconfitta del terrorismo facendo leva sui principi costituzionali dell’ordinamento democratico, senza cedere alla spinta per misure straordinarie. Lo ricorda in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario della nascita del giurista assassinato dalle Br il 12 febbraio del 1980. “Nel centesimo anniversario della nascita di Vittorio Bachelet, la Repubblica – afferma il capo dello Stato – rende omaggio alla sua memoria e al lascito del suo impegno civico e del suo apporto culturale. Vittorio Bachelet, giurista di alto valore, ha saputo coniugare la dedizione per la conoscenza e la ricerca con un’attiva partecipazione sociale e con esperienze di grande impegno dapprima nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana e in seguito nell’Azione Cattolica”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Mattarella ricorda Bachelet, fu contro terrorismo senza cedere a misure straordinarie

Leggi anche: Mattarella ricorda Bachelet, fu contro il terrorismo senza cedere a misure straordinarie

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.