Bachelet l’Italia lo ricorda | il giurista che sfidò la violenza

Un Giurista per la Democrazia: Mattarella onora la memoria di Vittorio Bachelet nel centenario della nascita. Il Presidente della Sergio Mattarella ha commemorato oggi, 20 febbraio 2026, il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, giurista e figura chiave nella difesa delle istituzioni democratiche italiane durante gli anni di piombo. L’omaggio, reso pubblico dal Quirinale, sottolinea l’impegno di Bachelet per un ordinamento giuridico capace di contrastare la violenza politica senza comprometterne i principi fondamentali. La ricorrenza rievoca un periodo storico segnato da profonde tensioni e minacce alla stabilità del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

