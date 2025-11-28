Violenza sulle donne Firmato oggi il Protocollo operativo contro violenza economica
Tarantini Time Quotidiano A Taranto e provincia 3mila donne in quest’ultimo anno hanno trovato il coraggio di denunciare e chiedere aiuto ai Centri Anti Violenza (CAV), il 60% di loro subiva da anni l’esasperante brutalità e sopraffazione del ricatto economico, che è la pistola alla tempia di chi subisce perché deve sostenersi o sostenere i propri figli. E’ il dato agghiacciante riferito questa mattina dalle referenti delle due associazioni che operano sul territorio, attraverso le parole di Valentina L’ Ing esso (CAV Alzaia) e Ira Pandoku (Sud Est Donna), firmatarie del Protocollo Operativo promosso da CGIL e UIL Taranto per il contrasto alla violenza sulle donne e alle disuguaglianze di genere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
