Azienda Ospedaliera la protesta di Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova arriva in Prefettura

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl Padova hanno annunciato un presidio davanti alla Prefettura di Padova il 16 gennaio 2026, alle ore 10:30. L'iniziativa coinvolgerà i lavoratori dell’Azienda Ospedaliera e mira a sensibilizzare sulle questioni relative alle condizioni di lavoro e alle richieste del settore sanitario locale. L’evento si svolgerà in Piazza Antenore, nel rispetto delle normative vigenti.

Le Segreterie Territoriali di Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova hanno fatto sapere che venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle ore 10:30, le lavoratrici e i lavoratori dell’Azienda Ospedaliera di Padova effettueranno un presidio in Piazza Antenore, di fronte alla Prefettura.L’iniziativa si svolge. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: CCNL Sanità, un accordo al ribasso, sottoscritto senza FP CGIL e UIL FPL Leggi anche: Al via in Azienda Ospedaliera a Padova la scuola robotica urologica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ospedale Santobono, personale sempre in agitazione per la sospensione del parking di servizio; Pronto Soccorso sotto pressione, la Direzione del Ruggi vara il piano emergenziale; Napoli, sit-in medici e infermieri Santobono su interdizione parcheggio; Napoli, Cisl Fp: «Bisogna stipulare convenzioni per garantire il posto auto ai lavoratori del Santobono». Protesta dei dipendenti dell'Aou Sassari, 'ospedale al collasso' - Medici e infermieri dell'Aou di Sassari hanno manifestato stamattina contro l'azienda, con una assemblea aperta riunitasi davanti all'ingresso dell'ospedale Santissima Annunziata. ansa.it Ospedale Santobono: dal 12 gennaio chiude il parcheggio interno. Protestano i lavoratori - Parcheggi troppo cari e strisce blu insufficienti denunciano Cgil, Cisl, Uil e Fials. rainews.it

È accaduto a Napoli, nella sala operatoria della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dove una donna ha affrontato l'operazione accompagnata dalla musica facebook

Focolai di #meningite da meningococco: la nota dell’Azienda Ospedaliera x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.