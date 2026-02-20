Avvocato lascia la carriera | ora è Master of Wine primadonna

Cristina Mercuri ha deciso di lasciare la professione di avvocato per dedicarsi al vino, un sogno che coltivava da anni. La sua passione l’ha portata a studiare intensamente e a superare un percorso difficile, che l’ha portata a diventare la prima donna italiana a ottenere il titolo di Master of Wine. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante in un settore ancora dominato dagli uomini. Mercuri ora lavora come consulente e insegnante, portando una ventata di novità nel mondo enologico. La sua storia ispira molte persone.

Un Sorriso al Mondo del Vino: Cristina Mercuri, la Prima Donna Italiana Master of Wine. Cristina Mercuri ha infranto una storica barriera nel mondo del vino: è la prima donna italiana a ottenere il prestigioso titolo di Master of Wine. Un riconoscimento che celebra la sua straordinaria competenza e consacra l’eccellenza enologica italiana su scala globale, giunto a febbraio 2026. Con lei, l’Italia rafforza la sua presenza tra i massimi esperti mondiali del vino, portando a quattro il numero dei suoi rappresentanti. Da Avvocato a Sommelier d’Eccezione: la Trasformazione Professionale di Cristina Mercuri.🔗 Leggi su Ameve.eu Wine Paris secondo il Master of Wine Gabriele GorelliGabriele Gorelli, Master of Wine, ha attribuito il grande afflusso di visitatori italiani a Wine Paris alla crescente preferenza per questa fiera rispetto a Prowein di Düsseldorf. Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italianaCristina Mercuri ha ottenuto il titolo di prima Master of Wine italiana, risultato che le cambia la vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cristina Mercuri è la prima Master of Wine donna in Italia: Ci hanno sempre detto di stare al nostro posto, ma possiamo tutte urlare più forte; Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano; Stefon Diggs si dichiara non colpevole del presunto attacco allo chef il giorno dopo aver cambiato avvocato. La coppia di avvocati : Lasciamo tutto per l’hotelFederico e Rachele hanno deciso di rinuciare alla carriera forense dopo la nascita della figlia per gestire l’albergo di famiglia a Rimini . msn.com L'ex avvocato condannato per voto di scambio politico-mafioso lascia il Salento. Ma il giudice De Salvatore ha detto no al ritorno nell'abitazione di famiglia - facebook.com facebook